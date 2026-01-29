児童相談所と警察が、子どもを安全に保護するための手順を確認する訓練がありました。 玄関先で口論になり緊迫した空気に包まれた現場。県警察学校で行なわれた訓練には児童相談所の職員や県警などからおよそ40人が参加しました。子どもの安否が確認できず、児童相談所と警察が連携して立ち入り調査する想定です。 職員が親を説得して子どもと接触したところ、体に虐待による傷が確認されたほか、「親から離れたい」と訴えたこと