これからどうなりたいか。考えてはいるけれど、将来の目標や理想が漠然としていて、つい後回しにしてしまいがち。「なりたい自分」を書き出してみることで、長期的な目標を可視化し、進む方向への道しるべになります。今回は、動画クリエイター・asakoさん流〈自分調査ノート〉の書き方をご紹介。実際のノートとともにチェックしてみて。長期的な目標に。自分調査ノートの書き方将来の目標や理想像を可視化して「なりたい自分」に