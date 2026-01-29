秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で秋田県内はあす３０日明け方にかけて大雪となるところがある見込みです。 秋田市内は２９日午前中、日が差す時間もあり、住宅地ではこれまでに積もった雪をよせる人の姿がありました。 秋田県内は３０日にかけて強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置が強まる見込みです。３０日午前６時までの２４時間降雪量は、いずれも多いところで沿岸と内陸の山沿いで５０ｃｍ、平野部で４０ｃｍ