秋田市内の除雪作業 ８日 平年の１．５倍の積雪となっている秋田市は、不足が見込まれる除排雪などの費用について補正予算を専決処分しました。 秋田市は今シーズンの除排雪などにかかる関連の費用について当初予算で１２億円を充てていました。しかし寒波の影響などで積雪が増加し不足する見込みとなりました。 そのため議会の決定を経ずに予算を追加する専決処分をこれまでに２度行っています。１度目は１月９日付