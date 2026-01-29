モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が29日、都内でマクドナルド「行った気になる！N．Y．バーガーズ」新商品発表イベントに出席した。ニューヨークをイメージした5種類のハンバーガーを、2月4日から期間限定で発売。同3日から放映するテレビCMでは、GENERATIONS数原龍友（32）と片寄涼太（31）が「Y．M．C．A．」を歌唱する。マクドナルドでの思い出を問われると、「旦那（大倉士門）とよく一緒にマクドナルドを食べに