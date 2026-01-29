レアル・マドリーは28日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節でベンフィカのホームに乗り込み、2-4で敗れた。アルバロ・アルベロア監督や選手のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。レアルはFWキリアン・ムバッペのゴールで先制しながら、前半のうちに1-2と逆転を許した。後半の立ち上がりに追加点を奪われると、ムバッペの2点目で2-3としたが、終盤にDFラウール・アセンシオとFWロドリゴ・ゴエスが2