CFexpress 4.0 Type B IRIDIUM ProGrade Digital Inc.は1月29日（木）、同社取り扱い製品の一部を2月3日（火）に価格改定すると発表した。理由を「フラッシュメモリー価格の変動に対応するため」としている。 CFexpress、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIの各種メモリーカードと、ポータブルSSD「PG10.5 Pro mini 4TB」が対象。同社は1月8日にも値上げを主とした価格改定を実施していたが、そこから