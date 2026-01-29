マイアミ・ヒート vs オーランド・マジック日付：2026年1月29日（木）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 124 - 133 オーランド・マジック NBAのマイアミ・ヒート対オーランド・マジックがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし27-34で終了する。第2クォータ