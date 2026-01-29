橋本総業ホールディングス [東証Ｓ] が1月29日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.0％減の26.4億円に減り、通期計画の37億円に対する進捗率は71.4％にとどまり、5年平均の76.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.3％増の10.5億円に拡大する計算になる。