HYDE¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï5·î¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖTHE ABYSS¡×MV¤â¸ø³« ¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë1·î29Æü¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢MV¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ô¤â¹Ô¤¦HYDE¡£