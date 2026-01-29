【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』より、封入特典ポストカード第4弾の絵柄が公開となった。 ■現場でも好評だった“鏡合わせハート”ポーズ このたび公開されたのは、誌面先行カットでも「贅沢すぎる」と話題になった、“双子梅ちゃん”の別バージョン。しっとりムードの誌面カットとは打って変わって、あどけないラブリーな表情に注目だ