ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』は2月4日から7月7日までの期間限定で、Nintendo Switch 2ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした新作デザートを提供する。【画像】『カービィのエアライダー』世界観そのまま表現！『カービィのエアライダー』は、2025年11月20日に発売。ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲームとなっている。