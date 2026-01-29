1·î13Æü¤«¤é¼Â¾Ú±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëJRÆî·§ËÜ±Ø¤ÈºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò·ë¤Ö²÷Â®¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Îº®»¨²ò¾Ãºö〝Æî·§ËÜ²÷Â®¥Ð¥¹〟 ÍøÍÑ¤Ï1ÊØ¤¢¤¿¤ê¡Ö6.5¿Í¡×2·î13Æü¤Þ¤Ç ¤³¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤Ï¡¢JR¤«¤é·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¿·¿åÁ°»û±Ø¤Îº®»¨²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ²÷Â®¥Ð¥¹¤Ï¡¢¿·¿åÁ°»û±Ø¤ÎÎÙ¤ÎÆî·§ËÜ±Ø¤ÈºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー