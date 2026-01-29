熊本市の鶴屋百貨店で開かれている全国の駅弁やスイーツなどを集めた物産展の第2弾が始まりました。 【写真を見る】今度は東北の「うまいもの」集結顔ぶれ新たに『全国有名駅弁当とうまいもの大会』第2弾熊本・鶴屋百貨店 昨日（28日）から品替えをして第2弾が始まった「全国有名駅弁当とうまいもの大会」。 東日本大震災から15年となる今年は、東北応援フェアと称して、東北の弁当が実演販売されています。 宮城県