俳優・村井國夫が、音無美紀子と結婚する際、周囲に大反対されたことを明かした。【映像】村井と音無の豪華結婚披露宴の様子俳優の小野武彦と村井國夫が、1月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。俳優座養成所時代から63年たった今でも仲良しだという2人が、当時の思い出話に花を咲かせた。83歳の小野と81歳の村井は『俳優座』養成所の同期生で、他に夏八木勲、原田芳雄、地井武男、前田吟など錚々たる顔ぶれ