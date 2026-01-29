社長就任が決まり、記者会見するキヤノンの小川一登副社長＝29日午後、東京都内のホテルキヤノンは29日、小川一登副社長（67）が社長最高執行責任者（COO）に昇格する人事を発表した。御手洗冨士夫会長兼社長最高経営責任者＝CEO＝（90）は社長職から退くが、会長CEOにとどまる。3月27日の株主総会を経て同日に就任する予定。社長と会長職を分け、御手洗氏の後継を明確にして長年続いた経営体制の移行を円滑に進める狙いだ。小