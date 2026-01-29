●【ゴールド】なにで金に投資する? 金は、古くから「価値が失われにくい資産」として知られ、経済の不安定な局面で注目されやすい存在です。近年は、ニュースで金価格の話題を目にする機会も増え、「少し持っておいたほうがいいのでは？」と感じている方もいるかもしれません。ただし、金への投資方法は一つではありません。金融商品として保有する方法もあれば、実物として持つ方法もあり、それぞれリスクや手間、税金の扱いも異