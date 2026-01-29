ファミリーマートは1月29日、「ファミマル肉グルメランキング」を発表した。調査は1月19日、肉好きの同社社員34人を対象に行われた。ファミマル肉グルメランキング○約3人に1人が肉の日に「肉を食べたい気持ちが高まる」同社社員192名を対象に、2026年1月13日〜1月14日、食肉に関する傾向についてアンケート調査を行った。まず「肉好き」かを質問したところ、89.1%が「はい」と答え、肉を食べる頻度については、「週に5回以上食べ