グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなの5冊目となる写真集が、光文社より3月13日（金）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。 あまつまりな あまつまりな この人物は実在するかどうかわからない――そんなミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活動を開始して大ブレイク。2020年には「あまつまりな」へと改名して、人間界に「転生」し、ます