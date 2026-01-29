CHINTAIは1月27日、部屋探しにおける「駅からの距離」「築年数」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月12日〜12月16日、賃貸物件に住んでいる駅徒歩・築年数にこだわりがある10代〜40代の男女800名を対象にインターネットで行われた。「駅からの距離」「築年数」に関する調査○駅距離を重視する人は約7割、"徒歩10分厳守"は1割賃貸物件を探す際、駅からの距離をどれくらい重視するか尋ねたところ、「最も重視