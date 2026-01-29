エンゼルスからレッズに移籍した左腕ブロック・バーク投手（２９）が入団会見の席で衝撃的な告白をした。レッズメディア「ジンジャーサウレス・レックス」によると、バークは深刻な夢遊病に悩まされているとし「年々症状は軽減しているものの、依然として週に１度は再発しているという。この夜中の徘徊は深刻な問題となっており、足をケガしたり、ホテルのバルコニーで目を覚ましたりしたこともある。遠征中はホテルの中を歩き