【マリオテニス フィーバー CM】 1月29日 公開 任天堂は、2月12日に発売予定のNintendo Switch 2ソフト「マリオテニス フィーバー」のCMを1月29日に公開した。 「マリオテニス フィーバー」は、シリーズ最大ボリュームの収録モード数で、テニスをテーマにした遊びが楽しめる。CMではフィーバーラケットの能力が公開