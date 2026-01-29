ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）は２８日（日本時間２９日）にポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」に出演し、ドジャースの巨額補強が野球を台無しにして、ストライキの引き金になるという批判に反論した。ドジャースは昨季、１９９８〜２０００年のヤンキース以来、２１世紀初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を達成した。しかし、総年俸４億１７３４万ドル（約６３９億円）、ぜい沢税１億６９４０万ドル（