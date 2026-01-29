とんねるずの木梨憲武が28日までにインスタグラムを更新。人気タレントや関係者らと所ジョージの誕生日を祝福したことを報告した。【写真】所さんバースデーを豪華芸能人が祝福！木梨が「平日ちゃんのりレポート！」と投稿したのは、1月26日に71歳の誕生日を迎えた所を祝福するパーティーの様子。複数公開されている写真には、木梨と所の2ショットやヒロミ、ますだおかだの岡田圭右、俳優の光石研らが並んだ集合ショット、所が