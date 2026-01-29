【モデルプレス＝2026/01/29】Snow Manの佐久間大介が29日、都内で開催された「レゴ（R）どうぶつシリーズ キャンペーン発表会」に出席。2匹の保護猫への思いを語った。【写真】スノメンバー、オリジナルレゴ（R）マイク持つ姿◆佐久間大介、フレンド就任に喜び2025年12月にレゴ（R）クリエイティブフレンドに就任した佐久間は「子供のころから触れ合ってきたレゴ（R）というものに、大人になって改めて触れてみて、こんなにわくわ