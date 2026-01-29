HYDEが、自身の誕生日となる本日1月29日にニューシングル「THE ABYSS」をリリース、ミュージックビデオも公開し、さらに東京ガーデンシアター(有明)でのライヴが行われる中、ニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信リリースすることを発表した。CDアルバムは5月の発売を予定している。ニューアルバム『JEKYLL』には2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYS