昨年のマイルＣＳで７着に敗れたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）が、阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の出走を予定していることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１月２９日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。