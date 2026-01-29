ル・クールが新アー写を公開。あわせて3月4日にリリースする2nd シングル「promise」のジャケット写真と収録曲タイトルを公開した。2ndシングル「promise」は前作「TABOO」の続編として、逃避行の先にある“永遠の約束”をテーマに描かれている。春の訪れを告げるような軽快なトラックに、鮮やかなギターとシンセが重なる、心を跳ねさせる一曲。“君をさらう”という衝動から、“君と未来を誓う”という覚悟へ。出会いや旅立ちが交