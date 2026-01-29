地域貢献活動に取り組む沼津市の「植松グループ地域振興協会」が28日、能登半島地震の被災地へ義援金を寄付しました。能登半島地震の被災地に向けおよそ2万8000円の義援金を寄付したのは、地域貢献活動に取り組む一般社団法人の「植松グループ地域振興協会」です。このプロジェクトは、「大切な人へ感謝の気持ちを手紙で伝えてほしい」と植松グループ地域振興協会と県東部の郵便局が協力して行ったもので、「あ