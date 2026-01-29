江蘇省南通市にある華能啓東洋上風力発電所の風車。（南京＝新華社配信）【新華社南京1月29日】中国江蘇省は洋上風力発電の設置容量が全国トップクラスで、人工知能（AI）予測システムを利用して管理している。南通市にある華能啓東洋上風力発電所では、AIが「風速4級の北風が5級の東風に変わる」と予測すると、直ちに風車のブレードの角度を調整し、最大の発電出力を確保する。華能啓東洋上風力発電所の洋上集電・昇圧プラット