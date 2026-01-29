きょうは名古屋や岐阜など平地でも雪の降る時間があるでしょう。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋や岐阜でも雪 再び寒波が襲来… 最新の雪シミュレーション 正午前の名古屋市内は雲が多く、午前10時ごろから、みぞれや雨を観測する時間があります。現在の気温は4.6℃です。 きょうの午後は平地でも雪の降る所があるでしょう。予想最高気温は名古屋で6℃と、日中も厳しい寒さが続く見込みです。【雪の予想】午後