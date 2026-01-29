２８日、中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地に到着したシャオシャオ。（成都＝新華社配信）【新華社北京1月29日】東京・上野動物園で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）が28日、四川省の成都天府国際空港に到着した。2頭は中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地に移送され、現在は隔離検疫を受けている。約4年半にわたり日本で暮らした2頭は、パンダ