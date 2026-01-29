フリーアナウンサーの皆藤愛子さんが自身のインスタグラムを更新。1月25日に42歳の誕生日を迎えたことを報告しました。皆藤さんは同日に開催された写真集の予約イベントで、誕生日をファンと共に祝いました。【写真を見る】【 皆藤愛子 】「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！」誕生日に写真集予約イベントでファンと交流イベントでは、皆藤さんが白いブラウスを着用し、白いクリームのケーキを手に笑顔を見せる場面