アメリカのトランプ大統領はイランへの大規模攻撃の可能性を示し、核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。イラン側は「いかなる侵略にも強力に対応する準備ができている」などと、けん制しています。トランプ大統領は28日、SNSに原子力空母エイブラハム・リンカーンが先導する「巨大な艦隊がイランへ向かっている」と投稿し、イランに対して核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。交渉に応じなけれ