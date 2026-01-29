千葉ロッテマリーンズは29日、グレゴリー・ポランコ外野手が28日に羽田空港着の航空機で来日したと発表した。ポランコはロッテ移籍3年目だった昨季、39試合の出場で打率・201、5本塁打。7月に右肩を手術し、米国でのリハビリを続けていた。球団を通じて「また日本に戻ってくることができて嬉しいです。怪我から回復し、チームの勝ちに貢献出来る状態です。今は100％の状態です。去年は怪我でシーズン途中に離脱し自分にとっ