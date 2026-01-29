至近には“城跡”と“巨大イオン”奈良県の大和郡山市は2026年1月15日、整備を進めてきた市道「城廻り線」の一部が3月末にも開通すると発表しました。狭い道だらけの城下町に広い道ができます。【狭すぎるやろ!!!】「城廻り線」の開通で通らなくて済むようになる“驚愕の道”（ストリートビュー）「城廻り線」は郡山城跡や近鉄郡山駅などがある市街地を取り囲む環状線として計画されており、市と県が分担して整備を進めています