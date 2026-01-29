【冬ドライブ機器回避マニュアル】せっかくの休日、ドライブの予定を入れていたのに天気予報は雪！ 雪道走行は自宅の近所で短距離を走っただけの初心者けれど大丈夫かな？ じつは、注意点さえ押さえておけば、雪道ドライブは安心、安全に楽しめる。しっかり勉強してから出かけよう。＊＊＊＜走行前準備編＞雪に見舞われてからでは遅い！走り出す前の準備でトラブル防止。走り出す前の準備と心がけ次第で雪道ドライブの安