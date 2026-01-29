今年でデビュー15周年を迎えるシンガーソングライターのMs.OOJAが、2026年10月18日(日)に開催される大阪城ホール単独公演に向けた最新キービジュアルを本日公開した。本キービジュアルは、デビュー15周年という節目を迎えたMs.OOJAの現在地と、大阪城ホール公演への決意を「大阪」という街そのものを背景に表現したもの。撮影は、大阪城ホールをはじめ、難波神社、通天閣、道頓堀、うめきたガーデン、大阪城公園といった大阪を象徴