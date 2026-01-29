成田国際空港第1ターミナルの「肉料理 やきすき やんま」は、コリンソン・グループの共通ラウンジ利用サービス「Priority Pass（プライオリティ・パス）」での提供時間を拡大した。提供時間は午前10時から午後7時半までで、終日利用が可能となる。ラウンジ・キー、ジョイフルジャーニーも拡大の対象となる。同店は2024年6月4日から、プライオリティ・パスへの対応を開始。出発時刻の3時間以内の搭乗券とプライオリティ・パスを提示