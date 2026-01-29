プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、カール・アーバン主演のアクション・アドベンチャー大作『ザ・ブラフブラッディ・メアリーの戦い』が2026年2月25日（水）よりPrime Videoで独占配信開始決定。その配信に先駆け、日本語予告、キービジュアル、場面写真も一挙解禁された。 『ザ