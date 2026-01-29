タレントの小倉優子が27日に自身のアメブロを更新。胃もたれの悩みを明かし、解決策としてChatGPTに相談して決めたという食事プランを公開した。この日、小倉は「三食食べると内臓が疲れてしまう」「私は直ぐに胃もたれします」と悩みを告白。「夜ご飯を軽くして朝とお昼をしっかりがベストですが、お昼ご飯に時間をかけられないので、チャットGPTに相談してみました笑」と、AIに相談するに至った経緯を説明した。続けて、ChatGPT