旅行の楽しみといえばやっぱり外せない駅弁。テーマがランキングということで、おと週スタッフの中でもお弁当を食べる機会が多い10名のおすすめ3選をヒアリング。今回は人気の「駅弁屋祭」「グランスタ東京（改札内）」「ほっぺタウン（大丸東京店・改札外）」の3エリアからご紹介。定番どころはもちろん、ちょっぴりリッチなご褒美弁当、ニッチなツマミ的弁当？までバラエティ豊かな品々が勢揃いです！【ライター菜々山いく子セ