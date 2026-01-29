ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、レアル・マドリード戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、ベンフィカはレアル・マドリードと対戦。試合開始前は敗退となる29位に位置していたベンフィカは30分に先制点を許したが、36分にアンドレアス・シェルデルップが同点弾を挙げると、45