山形県庄内町の幼稚園では槇島ほうき作り体験が行われ、親子が協力しながら思い思いのほうきを作り上げていました。 【写真を見る】園児が地域伝統の「槇島ほうき」づくりに挑戦鬼滅の刃？ヤマザワ？クロミちゃん？いろいろ登場した訳は？（山形） 庄内町の余目第一幼稚園では毎年、地元の伝統文化に触れ、地元への愛着と親しみを育んでもらおうと、槇島ほうき作りの体験が行われています。 「槇島ほうき」は庄内町槇島地区で