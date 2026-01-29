タレントの手島優が28日に自身のアメブロを更新。タレントの矢口真里の誕生日を祝福したことを報告した。この日、手島は「真里ちゃんのお誕生日お祝いでイマーシブ・フォート東京へ」と報告。「味わったことない世界観最高でした またすぐにでも行きたいくらい」と絶賛した。続けて、誕生日会の恒例となっている祝い方について「この3人でのお誕生日祝いはプレゼント渡すというのを無くして主役の行きたい場所や食べたい物のリクエ