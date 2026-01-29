28日夜、福山市の集合住宅の一室が燃える火事がありこの部屋に住む68歳の男性が死亡しました。火事があったのは福山市多治米町の4階建て集合住宅です。消防などによると28日午後7時ごろ「1階の部屋の玄関から炎が出ている」と通報が相次ぎました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、台所などが焼けたということです。焼け跡から髙盛秀樹さん・68歳が意識のない状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されまし