１月２７日、兵庫県高砂市で女性がごみ出しの最中にひき逃げされ、死亡した事件で建設業の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは高砂市の建設業、奥村友哉容疑者（２８）です。２７日午前、高砂市荒井町の路上を歩いていた富永清美さん（８５）を車ではねて死亡させたにもかかわらず、立ち去った疑いがもたれています。警察によりますと富永さんには当初、意識があり、駆け付けた救急隊員に「ごみを捨て