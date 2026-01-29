マレーシアを拠点にした特殊詐欺事件で１月２７日に逮捕されたリクルーター役の男。「電話をかけてもうけられる仕事」などとうたって、いわゆる「かけ子」の勧誘をしていたことが警察への取材で分かりました。住居不定・解体業の豊島将弘容疑者（２９）は、すでに起訴されている葛籠匡矢被告（２５）ら男４人と共謀し、「大阪府警捜査二課のヨシダ」と名乗って東京都内に住む７０代の男性に電話をかけ、偽の逮捕状の画像を送る