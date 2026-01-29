バレンタイン商戦がこれから本格化するのに合わせ、人気店舗のチョコレートを一堂に集めた催しが、29日から石川県金沢市のデパートで始まりました。香林坊大和では、29日から「ショコラの祭典」として、県内外から11の新規出店を含む66店舗のショコラブランドが軒を連ねています。2026年は自分自身に贈る「ご褒美チョコ」が購買数の半数以上を占め、2026年も傾向は続くとみられます。原料のカカオの不作により、値段が上がった商品