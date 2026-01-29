近畿地方は強い寒気の影響で１月３０日にかけて大雪となる見込みで、ふだん雪の少ない中部の平地でも積雪のおそれがあります。雪が積もった兵庫県の城崎温泉。観光客が足元に注意しながら歩きます。豊岡市では午前中、３１ｃｍまで積もり、住民らが雪かきに追われました。「降ってほしくないです。ほしいところだけに降る機械があったらいい」近畿で３０日朝までに降る雪の量は、多い所で北部の山地で６０ｃｍ、平地で３５